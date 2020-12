Mulher é presa por tráfico de drogas e abandono de incapaz

A equipe da Rotam prendeu na noite dessa quarta-feira, uma mulher de 31 anos, por tráfico de drogas e abandono de incapaz. A ocorrência foi registrada na avenida Guilherme de Paula Xavier, área central de Campo Mourão. O filho dela, de 8 anos, vivia em situação insalubre, dormindo no chão e constantemente ficava sozinho em casa, enquanto a mãe saia para vender ou entregar drogas.

Na residência, os policiais apreenderam nove buchas de cocaína, outra de maconha, três máquinas de cartões e R$ 376,00 em dinheiro. O comandante da Rotam, subtenente J.Silva disse que a equipe recebeu a denúncia ontem de que na residência ocorria o tráfico de drogas e que a suspeita ainda deixava o filho sozinho para sair entregar as encomendas.

“Quando chegamos ao local constatamos a veracidade da denúncia. Ela embalava uma bucha de cocaína, quando foi abordada, A casa toda bagunçada e o filho dela vivendo em situação de insalubridade, inclusive dormia no chão. Para se ter uma ideia ela escondia drogas na caixa do aparelho auditivo que usava”, contou o subtenente.

O Conselho Tutelar foi chamado e encaminhou a criança para os avós, que em seguida o entregaram ao pai. A mulher foi encaminhada para a delegacia com as drogas, o dinheiro e as máquinas de cartões, também usadas para na venda dos entorpecentes. “As máquinas estavam em nome do ex-amásio dela, o qual saiu há pouco tempo da cadeia, mas que segundo ela rompeu a tornozeleira eletrônica. Uma cena realmente lastimável, o tráfico de drogas ocorrendo na frente da criança, que sabia tudo o que ocorria no local. Infelizmente se essa criança continua naquele ambiente vai acabar seguindo o mesmo caminho da mãe”, lamentou.