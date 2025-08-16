Estudante de Barbosa Ferraz sofre acidente gravíssimo na rodovia PR-082

Uma jovem de 20 anos, estudante de agronomia e moradora de Barbosa Ferraz, ficou gravemente ferida após envolver-se em um acidente na rodovia PR-082, entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão.

A vítima seguia em direção a Campo Mourão em um veículo Hyundai quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma vala. Com o impacto, a jovem foi ejetada do automóvel.

Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe da Secretaria de Saúde de Quinta do Sol. Em seguida, o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão e o SAMU foram acionados para dar suporte à ocorrência.

A estudante foi levada para a UBS de Quinta do Sol e, devido à gravidade das lesões, precisou ser transferida de helicóptero do SAMU para o Hospital Universitário de Maringá. Seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente informadas. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência.