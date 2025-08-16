Campo Mourão no Prato: edição de Inverno 2025 bate recorde de participantes e traz drink oficial

Campo Mourão realiza a partir deste domingo, 17, até 31 de agosto, a sexta edição presencial do Festival Gastronômico Campo Mourão no Prato – Edição de Inverno. O evento chega com um marco histórico: 96 empresas participantes, o maior número desde a criação do festival, reforçando sua posição como um dos maiores e mais relevantes do Paraná.

Mantendo a proposta de democratizar o acesso à boa gastronomia, o preço do prato continuará fixado em R$ 29,90 em todos os estabelecimentos participantes. A grande novidade deste ano é o drink oficial do Festival, criado com apoio técnico do Senac-PR.

Trata-se de um coquetel exclusivo, desenvolvido especialmente para a edição de inverno, que será servido apenas nos estabelecimentos que optarem por incluí-lo no cardápio, ao valor de R$ 24,90, o drink levará o nome do festival.

Os resultados das edições anteriores comprovam o impacto econômico e turístico da iniciativa. Na edição de verão de 2025, foram vendidos 34.601 pratos por 74 estabelecimentos, com faturamento superior a R$ 2 milhões, conforme apresentado oficialmente pela organização do Festival, em reunião na ACICAM. Somando as quatro primeiras edições, o Festival já contabiliza 68.148 pratos comercializados e mais de R$ 4 milhões movimentados na economia local. Os números representam geração de renda, atração de novos públicos para os restaurantes e fortalecimento de toda a cadeia gastronômica.

O Campo Mourão no Prato também vem se destacando fora da cidade, acumulando reconhecimentos importantes. Em 2024, foi selecionado entre os Top 5 “Melhores Relatos de Experiência” no Fórum Internacional de Turismo em Foz do Iguaçu e conquistou o 2º lugar no Prêmio Campo Mourão Sustentável.

O Festival é uma realização em parceria entre a Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), a ACICAM, UNESPAR/Curso de Turismo, CODECAM e SEBRAE. Em 2025, o Senac-PR se junta ao time de parceiros, contribuindo para a criação do drink oficial e para a capacitação dos empresários participantes.

Com preços acessíveis, recorde de adesão e uma identidade cada vez mais mourãoense — agora também no copo —, a edição de inverno do Campo Mourão no Prato promete aquecer o final de inverno da cidade, movimentar a economia criativa e ampliar o alcance da gastronomia local.