Entregadora de delivery é mais uma vítima de acidente em CM

Com o aumento dos pedidos de lanches pelo sistema delivery, por conta da pandemia da covid-19, o número de acidentes envolvendo entregadores que trabalham com moto, tem se elevado em Campo Mourão.

As ocorrências são mais comuns nos fins de semana, mas no início da noite desta quinta-feira, uma jovem de 20 anos acabou vítima de mais um acidente no trânsito mourãoense.

Ela fazia entrega de lanches com uma moto Honda 150cc, quando acabou batendo em um veículo Citroen Sara Picasso. A colisão ocorreu na área central, no cruzamento da avenida Irmãos Pereira com a rua Francisco Albuquerque, por volta das 19h35.

Segundo as informações, os dois veículos seguiam pela Irmãos Pereira, sentido Centro/Lar Paraná. O automóvel transitava um pouco à frente, quando ao fazer a conversão à esquerda, o motorista acabou fechando a motociclista.

A moto bateu na lateral do Picasso. Na queda, a jovem sofreu ferimentos na perna direita e reclamava de muitas dores, quando o Siate chegou para dar atendimento. Ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro.