Efetivo do 11º BPM passa por avaliação preventiva com psicóloga

Com o objetivo de obter um diagnóstico sobre as condições de cada profissional que atua nas 20 cidades atendidas pelo 11º Batalhão de Polícia Militar, cerca de 80% do efetivo da unidade já passou por uma consulta que visa avaliar a condição psicológica de cada um.

De acordo com Dyane Dias Dalpont, psicóloga que atua no 11º BPM, através do Programa Prumos, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, é muito importante que se tenha um diagnóstico da condição psicológica dos policiais militares.

“Essa avaliação tem como propósito maior saber realmente como está o estado mental de cada militar estadual que pertence ao batalhão e identificar possíveis problemas que possam afetar não só a atuação junto à comunidade, mas também no convívio com os seus familiares, no meio em que o policial esta inserido”, explica a psicóloga.

Ainda de acordo com Dyane, o 11º BPM tem se preocupado em realizar esse trabalho preventivo buscando melhorar a condição psicológica daqueles profissionais que precisam acompanhamento. Para o comandante do 11º BPM, major Cleverson Vidal Veiga, essa triagem realizada pela psicóloga é muito importante para se ter uma dimensão das reais condições dos militares estaduais que atuam na Unidade.

“Temos uma preocupação constante com o bem-estar dos nossos policiais e, por isso, é muito importante que se faça um trabalho preventivo, a fim de identificar algum problema que este profissional esteja passando e, desta forma, evitar maiores problemas”, ressalta.

O trabalho desenvolvido pela psicóloga no 11º BPM tem como objetivo dar suporte psicossocial não somente aos policiais e bombeiros militares da ativa, mas também aos que já se encontram na reserva remunerada e também aos familiares que necessitam de um suporte na área.

Pelo fato de estarem diretamente expostos a situações de violência estresse e pressão, estes profissionais precisam de acompanhamento adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades junto à população.