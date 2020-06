Entregador de pizza sofre queda de moto em noite chuvosa

A noite chuvosa de ontem fez aumentar as ocorrências de acidente de trânsito, em Campo Mourão. Após colisão entre um ciclista e motociclista, na rodovia BR 369, próximo à Unicampo, um entregador de pizza também perdeu o controle de sua moto e caiu, na área central da cidade.

O acidente ocorreu por volta das 21h40, na avenida Manoel Mendes de Camargo, quase esquina com a rua Sants Catarina.

O rapaz, que não teve a idade divulgada, seguia sentido Centro/saída para Maringá, quando perdeu o controle ao chegar na rotatória, por conta da pista escorregadia.

Na queda, ele foi parar em cima do canteiro central, com ferimentos na perna. Após receber os primeiros atendimentos no local pelo Siate, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro.

O sargento De Souza, do Corpo de Bombeiros alerta para que os cuidados sejam redobrados no trânsito, principalmente em dias de chuva.

“A chuva, além de deixar a pista escorregadia, ainda atrapalha a visibilidade durante a noite, por isso é preciso ter cuidado com a velocidade e redobrar a atenção. O local da queda é uma curva suave, mas com a pista molhada, o condutor da moto acabou perdendo o controle”, disse o sargento.