Ciclista fica ferido em colisão com moto, na BR 369

Um homem de 53 anos sofreu ferimentos graves, enquanto pedalava sua bicicleta pela rodovia BR 369, e acabou atropelado por uma motocicleta.

O acidente ocorreu por volta das 19h50 desta segunda-feira, no trecho que liga o trevo de acesso a Campo Mourão e a faculdade Unicampo, na saída para Cascavel.

Conforme as informações, ambos seguiam pela rodovia, sentido Unicampo ao trevo, quando o condutor da moto bateu no guidão da bicicleta.

Com o choque, ambos caíram e o ciclista teve ferimentos graves. O motociclista de 34 anos não se feriu. O Siate foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro.

Chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a ocorrência do acidente.