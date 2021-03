Entregador de delivery sofre grave acidente de moto

Mais um acidente envolvendo carro e moto foi registrado na noite deste sábado, em Campo Mourão. A vítima, um homem de 59 anos, entregador de delivery. Ele conduzia uma moto Honda CG 150cc, quando ocorreu a batida com um automóvel, que fugiu do local.

A batida foi no cruzamento da rua Panambi com a avenida Comendador Norberto Marcondes, por volta das 20h20. O motociclista descia pela rua Panambi, sentido Centro/Perimetral, quando bateu no veículo que estava na avenida.

Na queda ele sofreu ferimentos graves em uma das pernas, enquanto o motorista não parou para prestar socorro. O Siate foi acionado e encaminhou o motociclista ferido ao hospital Pronto Socorro.