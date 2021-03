Acidente na Perimetral deixa motociclista gravemente ferido

Um jovem de 25 anos sofreu ferimentos graves, ao bater a motocicleta que conduzia na lateral de um Fiat Palio. Também ficou ferido, o garupa de 23 anos.

O acidente ocorreu por volta das 19h30 deste sábado, na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua Edmundo Mercer, no semáforo que dá acesso ao jardim Copacabana. Os dois veículos seguiam pela Perimetral, mas em sentido contrário.

A motorista do Palio, placas de Campo Mourão, de 25 anos, transitava sentido Lar Paraná/Coamo, enquanto a moto Yamaha XT 660 R, placa de Cianorte, era conduzida sentido Coamo/Lar Paraná.

A colisão ocorreu no momento em que a motorista do Palio fez a conversão para entrar no Copacabana. O motociclista não conseguiu evitar o impacto e com o choque, ele e o garupa caíram.

Com ferimentos graves, ele foi atendido pelo Siate e Samu. Os dois rapazes foram encaminhados ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para apurar qual dos dois condutores “furou” o sinal.