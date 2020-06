Entregador de delivery bate moto e fica gravemente ferido

Um motociclista de 20 anos, que trabalha no serviço de entregador de delivery, sofreu um grave acidente, por volta das 23h dessa segunda-feira, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida João Bento, com a rua Roberto Brzezinski, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros. O rapaz seguia com sua moto pela Roberto Brzezinski, sentido Centro/jardim Araucária e acabou invadindo a avenida.

O motorista de um Jeep Compass, com placas de Balneário Camboriú (SC), que trafegava sentido Centro/Tio Patinhas não conseguiu evitar o impacto e o motociclista foi lançado a vários metros. Ele sofreu fratura exposta na perna esquerda, além de outras lesões graves. A moto foi parar em uma árvore.

Com ferimentos graves o motociclista recebeu o primeiro atendimento do Siate e em seguida a equipe do Samu deu apoio encaminhando a vítima ao hospital Pronto Socorro. O motorista do Jeep também procurou atendimento médico, mas por conta própria.