Presos com Covid-19 são trazidos para presídio que ainda não foi inaugurado em C. Mourão

Pelo menos 35 presos com coronavírus foram encaminhados de outras cidades do Paraná para o presídio de Campo Mourão, o qual ainda sequer foi inaugurado. O encaminhamento foi feito pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR).

A informação foi prestada nesta segunda-feira pelo secretário de Saúde do Município, Sérgio Henrique dos Santos. Dos 35, apenas dois são de Campo Mourão. Os demais são de Maringá (19) e Cruzeiro do Oeste (14).

Os detentos estão ocupando o presidio de Campo Mourão, desde o final de maio. O grupo é acompanhado diariamente por uma equipe da Secretaria de Saúde.

“A Secretaria de Saúde monitora esses presos diariamente com profissional de enfermagem que vai in-loco”, informou o secretário.

Segundo Henrique, a vinda dos detentos doentes a Campo Mourão é uma estratégia da Secretaria de Segurança pública. “O Município não teve o direito de opinar”, explicou.

O principal risco, segundo o secretário, é que se algum desses presos precisar de hospital, o atendimento terá que ser prestado pelo município. “Se isso ocorrer irá aumentar ainda mais a nossa ocupação”, lamenta.