Engavetamento na BR-277 envolveu mais de 50 veículos e matou cinco pessoas

Mais de 50 veículos, entre caminhões e carros, se envolveram no engavetamento ocorrido ontem na BR-277, em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A informação foi atualizada na manhã deste domingo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A tragédia resultou em cinco mortes e vários feridos. A PRF inclui nessas dezenas de veículos, alguns que conseguiram evitar a colisão, mas que ficaram de alguma forma imobilizados, ou na área de domínio, ou sobre a pista, ainda que sem avarias.

Devido ao acidente, a pista permaneceu interditada por cerca de 24 horas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros atendeu 16 feridos em estado moderado e grave, os quais foram levados ao Hospital Evangélico e do Trabalhador, em Curitiba, e para a Santa Casa de Palmeira.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) trabalhou até a manhã de hoje na remoção dos veículos. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.

Com informações: G1-Paraná