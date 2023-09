Livro da história do adventismo em Campo Mourão será lançado hoje

Com 280 páginas, o livro “Cumprindo um Voto – A História do Adventismo em Campo Mourão”, escrito pelo historiador Jair Elias, será lançado hoje, dia 3. O lançamento ocorrerá a partir das 19h, na Igreja Adventista Central de Campo Mourão.

O livro narra o surgimento do adventismo na cidade em 1943, quando Luiz Losso decidiu doar a construção de uma igreja que originalmente estava destinada à Paróquia São José, para os adventistas. Além disso, o livro apresenta os primeiros passos do adventismo na cidade e inclui informações sobre o histórico do Colégio Adventista, bem como das igrejas nos bairros Lar Paraná, Bela Vista, Cohapar, Vila Guarujá, Vila Rural, Santa Cruz e nos jardins Araucária, Tropical, Paulista e Alvorada.

Com dezenas de fotos e documentos, esta obra celebra os 80 anos do adventismo, que foram comemorados no mês de agosto com uma extensa programação.

“Os adventistas não são apenas conhecidos pelo sábado, mas também pelas suas ações humanitárias, como campanhas de doação de sangue, combate às drogas, feiras de saúde, distribuição de literatura e outras iniciativas”, explicou Jair Elias, autor do livro.