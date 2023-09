Acidente envolvendo veículo da prefeitura deixa motorista ferido

O motorista de um veículo Toyota Corolla, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social da prefeitura de Campo Mourão, ficou ferido em um acidente de trânsito na rodovia PR-158, próximo ao trevo de acesso ao aeroporto.

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira. O veículo seguia sentido ao Parque de Exposições, quando bateu na lateral de um GM/Corsa que também trafegava na mesma direção.

O motorista do Corolla foi atendido pelo Siate e encaminhado a uma unidade hospitalar para atendimento médico. Já no Corsa não houve feridos. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e vai apurar as circunstâncias do acidente.