Empresário fica ferido após queda de motocicleta de alta cilindrada

Um empresário ficou ferido após perder o controle da motocicleta que pilotava e sofrer uma queda na noite dessa sexta-feira (24), na rodovia PR-158, próximo ao Comercial Ivaiporã, em Campo Mourão.

De acordo com informações, o condutor, que pilotava uma Suzuki Bandit, seguia pela avenida Capitão Índio Bandeira, sentido a Peabiru, quando, ao passar pelo semáforo que dá acesso à rodovia, perdeu o controle do veículo e caiu.

O motociclista estava acompanhado de um amigo, que acionou imediatamente as equipes de resgate. O Suporte Avançado do Samu prestou atendimento no local e encaminhou o empresário ferido a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

Apesar da gravidade do acidente, ele estava consciente e orientado, apresentando contusões e escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar também esteve no local, auxiliando na sinalização e no controle do tráfego. Como a motocicleta não possuía débitos, familiares se responsabilizaram pelo veículo e realizaram a remoção por conta própria.