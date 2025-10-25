Apartamento de promotor é alvejado por disparos na área central de CM

Um apartamento pertencente a um promotor de Justiça foi atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (25), na área central de Campo Mourão. O caso foi registrado por volta das 5h da manhã, na avenida José Custódio de Oliveira.

De acordo com informações, ocorria um evento em uma casa noturna próxima ao edifício e, logo após o término, diversos disparos foram ouvidos nas imediações. Pela manhã, moradores perceberam marcas de tiros em alguns apartamentos e acionaram a Polícia Militar.

No local, as equipes encontraram cerca de nove cápsulas de pistola calibre 9mm. Pelo menos três dos disparos atingiram o apartamento do promotor, danificando a sacada e a marquise.

A Polícia Civil iniciou investigação para apurar se os tiros foram direcionados especificamente ao apartamento do promotor ou se os disparos foram feitos aleatoriamente. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.