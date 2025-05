Homem bate carro de luxo contra árvore no centro de Campo Mourão

Um homem protagonizou um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (5) no centro de Campo Mourão. Ele perdeu o controle de um veículo Corvette, avaliado em quase R$ 1 milhão, e colidiu violentamente contra uma árvore e uma coluna de concreto na avenida Manoel Mendes de Camargo, entre as ruas Santa Catarina e Interventor Manoel Ribas.

Pouco antes da colisão, vídeos que circulam nas redes sociais mostram o mesmo veículo realizando manobras perigosas — como o popular “cavalinho de pau” — em vias da região central da cidade. Em seguida, ao descer a rua Santa Catarina e acessar a avenida Manoel Mendes de Camargo, o condutor perdeu o controle, atravessou o canteiro central, arrancou uma árvore e uma estrutura de concreto. Só parou após subir na calçada e por pouco não atingiu a vitrine de um estabelecimento comercial.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas o motorista não foi encontrado. Segundo informações, ele teria abandonado o carro após o acidente. Agora, a polícia trabalha para identificá-lo e entender os motivos que o levaram a fugir do local, apesar do valor elevado do veículo.

Marcas no asfalto nas proximidades dos cruzamentos da rua Santa Catarina com a Capitão Índio Bandeira e da rua São José com a avenida Goioerê reforçam os indícios de direção perigosa.