Campo Mourão é destaque nacional na captação de IR para idosos

O Município de Campo Mourão, que sempre teve protagonismo em âmbito estadual nas campanhas de retenção de Imposto de Renda para atender entidades e projetos sociais, agora é destaque em termos nacionais pela captação de recursos do tributo federal para atender idosos em situação de vulnerabilidade social. Guardada a proporção da cidade em termos de número de contribuintes e volume tributado, o Município está entre os que proporcionalmente mais arrecadam no país para ajudar na manutenção de ações voltadas aos idosos.

O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), Idnei Hundsdorfer, durante recente encontro que lideranças da categoria profissional tiveram com o prefeito Douglas Fabrício para definir estratégias com o objetivo de fomentar a campanha “Imposto Solidário/2025”.

Nas últimas seis edições da campanha anual foram arrecadados R$ 4.467.942,47 para o Fundo Municipal do Idoso (FMI). E o volume captado cresceu de forma vertiginosa: 2019 – R$ 221.959,00; 2020 – R$ 375.933,34; 2021 – R$ 716.537,69; 2022 – R$ 1.008.251,44; 2023 – R$ 1.171.912,64.

A última campanha repassou os recursos – do IR e outros valores pelo FMI – para três entidades/projeto que atendem idosos em Campo Mourão: Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana – R$ 850 mil; Fundação Marta Kaiser/Casa das Fraldas São José – R$ 340 mil; Associação Dojo.com/Projeto Pilates para Idosos – R$ 30 mil.

Um dos integrantes do Conselho Municipal do Idoso de Campo Mourão – órgão que administra o FMI, aprova os projetos para a destinação de recursos e fiscaliza a aplicação – é o empresário do ramo contábil e ex-presidente do SinConCam, Nestor Bisi.

DOAÇÃO

Ao fazer a Declaração de Imposto de Renda, o contribuinte – pessoa física ou pessoa jurídica – pode fazer doação de parte do tributo para o Fundo Municipal do Idoso e outra parte para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

A pessoa física pode destinar três por cento para cada um dos fundos e o prazo máximo é 30 de maio próximo. Já as empresas (pessoas jurídicas) podem doar um por cento para os fundos.

A adesão à campanha que é realizada há quase 30 anos em Campo Mourão não implica em qualquer despesa adicional para o contribuinte. E mesmo contribuintes que têm direito a restituição do tributo federal podem doar sem qualquer desconto.