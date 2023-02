Em tarde chuvosa, mais um acidente é registrado em Campo Mourão

Em mais um dia chuvoso em Campo Mourão, dois veículos acabaram se chocando na avenida Goioerê, esquina com a rua Araruna, centro da cidade. A colisão foi entre um GM/Corsa e um Hyndai HB20, por volta das 15h30.

Segundo as informações, a condutora do Corsa dirigia pela avenida sentido Centro/Asa Leste, quando no cruzamento com a rua Araruna o veículo foi atingido pelo HB20, que não parou no cruzamento. O HB20 seguia sentido a saída para Araruna.

Com o impacto, o Corsa ficou desgovernado e subiu no canteiro central, atingindo levemente um poste. O outro veículo teve danos de regular monta na parte frontal. A motorista do Corsa ficou ferida e foi atendida pelo Siate, que a encaminhou ao hospital Pronto Socorro.