Após reforma, antiga Escola do Trabalho vai prestar serviços socioassistenciais

O imóvel do município que abrigou a Escola do Trabalho vai passar por reforma e ampliação. O contrato com a empresa vencedora da licitação, no valor de R$ 1.040.423,09, foi assinado nesta quinta-feira (23). O prédio, que fica no Jardim Pio XII e até 2017 estava sob a responsabilidade de uma associação, foi devolvido ao município sem condições de uso.

O projeto prevê adequações para que uma parte do prédio seja utilizado para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Lar Paraná. Também haverá salas para atendimento de crianças e adolescentes assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Em outra parte do prédio vai funcionar uma escola de formação profissional, com cursos e oficinas.

“A recuperação desse espaço é muito importante porque será utilizado para prestação de serviços socioassistenciais e de acesso ao mundo do trabalho voltados às pessoas que residem nesta região do Lar Paraná”, frisou a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan.

Participaram da cerimônia de assinatura do contrato autoridades do município, representantes da comunidade e da empresa que vai executar o serviço.