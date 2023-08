Em manhã chuvosa, jovem fica ferida em acidente de moto

Uma jovem de 20 anos ficou ferida em um acidente de trânsito no centro de Campo Mourão, na manhã desta sexta-feira. Ela trafegava de moto pela avenida Guilherme de Paula Xavier, sentido a saída para Maringá, quando um veículo Hyundai HB20 atravessou em sua frente.

A colisão ocorreu no cruzamento com a rua Harrison José Borges. Ao avançar a preferencial, o veículo pertencente ao governo do estado acabou batendo na motociclista.

Na queda ela sofreu várias escoriações pelo corpo e foi atendida pelo Siate que e a encaminhou ao hospital.