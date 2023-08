Trabalhador fica ferido ao receber descarga elétrica em poste

Um trabalhador ficou ferido ao receber uma descarga elétrica enquanto fazia serviços de manutenção em um poste da rede elétrica na região do Parque Industrial, em Campo Mourão. O incidente ocorreu nesta manhã e gerou dificuldades no socorro à vítima devido à altura.

De acordo com as informações, o trabalhador presta serviços a uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura. Ao sofrer a descarga elétrica, ele acabou caindo dentro do cesto preso a um guindaste no alto do poste.

O Samu foi chamado, assim como o Corpo de Bombeiros que precisou utilizar uma escada e fazer a imobilização do trabalhador no local onde sofreu o acidente para depois descer até a ambulância. O homem recebeu atendimento e foi levado pelo Samu ao hospital.