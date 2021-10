Em mais um acidente com moto, mulher fica ferida

Os acidentes envolvendo carro e moto continuam ocorrendo com bastante frequência em Campo Mourão e deixando pessoas feridas.

No início da noite deste domingo, por volta das 19h50, uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta sofreu ferimentos graves em uma das pernas, após um veículo bater na moto.

O condutor da moto também sofreu ferimentos e ambos foram encaminhados pelo Samu ao hospital. O acidente ocorreu na Avenida das Torres, esquina com a rua Hideji Kobayashi.

A moto seguia pela avenida, quando o carro acabou invadindo a preferencial e provocando a batida. Com o impacto, a moto foi parar sobre o canteiro da via. O motorista evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas.