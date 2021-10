Identificados os jovens mortos em acidente na PR 317

A Polícia Rodoviária divulgou as identidades dos três jovens mortos no trágico acidente ocorrido na madrugada deste domingo, na PR 317, em Engenheiro Beltrão, no trevo de acesso a Terra Boa.

O acidente envolveu um GM/Vectra, placas Mercosul (Peabiru), e VW/Gol, placas de Maringá, por volta das 4h15, nas proximidades da Cooperativa I.Riedi.

Morreram no acidente, Daiane Garcia, 18 anos, Paulo Vitor de França, 20 anos, e Lucas Rodrigo Soares, 20 anos.

Uma adolescente de 17 anos que também estava no veículo sofreu ferimentos e foi internada em um hospital de Campo Mourão. Todos estavam no veículo Gol, que após ser atingido na traseira pelo Vectra, acabou capotando, ficando completamente destruído.

O Vectra era dirigido por um rapaz de 22 anos. Segundo as informações, os dois veículos seguiam na mesma direção, mas o Gol estaria em baixa velocidade, quando acabou sendo atingido violentamente na traseira pelo Vectra.

Os corpos só foram retirados do local e encaminhados ao IML por volta das 10h30 de hoje, o que aumentou ainda mais a dor das famílias.

LUTO OFICIAL

O prefeito de Engenheiro Beltrão, Adalmir José Garbim Júnior (PSL) comunicou que vai decretar luto de três dias pela morte dos jovens de Ivailândia.