Em fuga, suspeito de assalto capota carro e acaba detido

A Polícia Militar deteve um rapaz suspeito de participação a um assalto, após ele capotar o veículo que dirigia enquanto tentava fugir da abordagem. A ocorrência foi registrada por volta da zero hora desta segunda-feira, no trevo de acesso ao aeroporto municipal.

Segundo as informações, a equipe da PM fazia patrulhamento pela rua José Tadeu Nunes, próximo ao Parque de Exposições, quando visualizou um grupo de pessoas no estacionamento do local.

Os policiais retornaram com a viatura para fazer a abordagem, mas um deles, dirigindo um GM/Omega, tentou fuga. Em alta velocidade, o rapaz não conseguiu fazer o contorno no trevo ao aeroporto, bateu em um poste e capotou várias vezes.

Apesar da gravidade do acidente, ele não se feriu e ao tentar sair pelo teto do veículo, acabou detido. Dentro do carro, os policiais encontraram um cartão pertencente ao dono de uma tabacaria, assaltada na sexta-feira.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia onde será apurado se o mesmo teve participação no crime. Ele será autuado por direção perigosa e receptação. Os outros rapazes fugiram.