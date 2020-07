Entidades recebem recursos para enfrentamento do Covid-19

A Secretaria Municipal de Ação Social repassou, nesta segunda-feira (27), um total de R$ 750,9 mil a seis entidades sem fins lucrativos que prestam serviços de assistência social no município para enfrentamento da pandemia de Coronavírus. Esse recurso poderá ser utilizado para aquisição de alimentos, EPIs, aluguel e até contratação de funcionários.

“São recursos para três frentes de trabalho. O primeiro é para compra de EPIs para servidores do CRAS e CREAS; o segundo exclusivo para alimentação do Lar dos Idosos e da APAE e o terceiro para fortalecer toda a rede sócio-assistencial”, explica a secretária municipal Márcia Calderan de Moraes.

Foram contemplados com recursos a Casa Lar Infantil Miriã (R$ 85,6 mil); Abrigo A Mão Cooperadora (R$ 57,1 mil); APAE (R$ 224 mil); CEDUS (R$ 35,8 mil); Lar do Velhinhos Frederico Ozanam (R$ 276,8 mil) e Casa de Acolhida Filhos Prediletos (R$ 71,3 mil). Nos valores para a APAE e Lar dos Velhinhos estão incluídos recursos para alimentação.

No total, a Ação Social recebeu do governo federal R$ 1,1 milhão para enfrentamento ao Covid-19. “Se não fosse o governo federal estaríamos numa situação ainda mais complicada. O município teve queda na arrecadação com os efeitos da pandemia e os repasses federais estão sendo nosso respiro, por isso temos que reconhecer e agradecer”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.