Duas pessoas feridas em mais dois acidentes com moto em CM

Mais duas pessoas ficaram ferida em acidentes envolvendo motocicletas no trânsito de Campo Mourão. O primeiro ocorreu na avenida Miguel Luiz Pereira, envolvendo uma moto Honda CG 150cc e um caminhão baú.

O motociclista seguia atrás do caminhão e acabou batendo na traseira do veículo no momento em que o motorista reduziu a velocidade. Na queda, a vítima sofreu algumas lesões e foi atendida pelo Samu.

Já no segundo acidente, o condutor de um Honda Biz bateu na lateral de um Ford Fiesta e também ficou ferido. O acidente foi na registrado na avenida Capitão Indio Bandeira, centro da cidade.

Os dois veículos seguiam na mesma direção, sentido ao centro da cidade, quando o motociclista acabou batendo na lateral do Fiesta. Ele caiu e sofreu algumas lesões, sendo atendido rapidamente pelo Samu. Nos dois casos as vítimas foram encaminhadas ao hospital Pronto Socorro.