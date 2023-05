MPPR cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em Goioerê contra vigilante que teria emprestado arma usada em homicídio

O Ministério Público do Paraná cumpriu nesta quarta-feira, 3 de maio, mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra um vigilante (ex-guarda prisional) em Goioerê. As ordens judiciais foram executadas por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca e do núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A ação do MPPR – identificada como Operação Auxilium – decorreu de investigação que apurou que o suspeito teria emprestado uma pistola registrada em seu nome para a execução de um homicídio, ocorrido em 30 de março em Moreira Sales, cujos autores foram detidos, com apreensão da arma usada no crime.

O investigado foi preso temporariamente, e foram apreendidos documentos, um telefone celular e munições. Processos números 0001486-38.2023.8.16.0084 e 0001143-42.2023.8.16.0084

Por: Assessoria de Comunicação do MPPR