Filho mata a própria mãe ao atirar em outro homem, em Mamborê

Um homem de 35 anos matou a própria mãe com um tiro na cidade de Mamborê, ao atirar com a intenção de acertar outra pessoa. O crime ocorreu no início de madrugada deste sábado, 14, durante um evento de rodeio que acontecia no Parque de Exposições do município.

A vítima, identificada por Maria Rosa Moava Camargo, tinha 52 anos. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada pela ambulância do município ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O rapaz que atirou nela foi mobilizado por seguranças que trabalhavam no local até a chegada da Polícia Militar. Ele contou que a intenção era atirar em outro homem, mas a bala acabou acertando a própria mãe.

Com ele, os policiais apreenderam 13 munições intactas de calibre .22, porém a arma não foi localizada. O homem disse que havia jogado o revólver em um terreno, mas a arma não foi localizada.

A PM apreendeu as munições e encaminhou à delegacia de Polícia Civil e o atirador foi preso. O corpo de Maria Rosa foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.