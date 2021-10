Dois veículos se chocam na Perimetral e quatro ficam feridos

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na colisão entre dois veículos ocorrido na Perimetral Tancredo Neves, no início da noite deste domingo. A colisão envolveu um GM Corsa e um VW Gol, no semáforo localizado no cruzamento com a rua Edmundo Mercer.

Segundo as informações, o Corsa trafegava sentido Lar Paraná/Coamo e o Gol seguia em sentido contrário. Ao chegar ao semáforo, em que o sinal abre para ambos, o motorista do Gol teria feito a conversão para acessar a rua Edmundo Mercer, quando acabou batendo no Corsa.

Com o impacto, os dois veículos tiveram danos de grande monta. Três pessoas que estavam no Gol ficaram feridas. O condutor do Gol também sofreu ferimentos.

As equipes do Siate e Samu foram acionadas, mas como estavam atendendo outras ocorrências no momento, as vítimas foram encaminhadas por terceiros ao hospital.