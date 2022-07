Dois veículos capotam após grave colisão na BR-369 e deixa dois feridos

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 20, na rodovia BR-369, entre Campo Mourão e Mamborê, próximo à praça de pedágio. A colisão foi entre uma picape Fiat Strada e um Jeep Compass, que com o choque acabaram tombando fora da pista.

A princípio são duas vítimas as quais foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, Samu e Aeromédico. Duas ambulâncias de Mamborê e Ubiratã que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.

O caso mais grave seria do motorista do Jeep Compass que ficou preso às ferragens. Como o veículo parou com os pneus para cima, o Corpo de Bombeiros teve dificuldades para fazer o resgate. Já a Fiat Strada teria se dividido ao meio, separando a cabine da carroceria.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda está no local para fazer o levantamento da ocorrência e apurar as causas da colisão. As vítimas foram internadas em hospitais de Campo Mourão.