Motorista embriagado bate o carro na parede de comércio

O motorista de um GM/Celta perdeu o controle da direção e acabou batendo na parede de um estabelecimento comercial, após fazer consumo de bebida alcoólica e dirigir. O acidente ocorreu na tarde dessa terça-feira, 19, na avenida Jorge Walter, centro de Campo Mourão.

A Polícia Militar foi ao local e encontrou o condutor sentado no interior do carro, com sinais visíveis de embriaguez. Ele tinha dificuldades para equilibrar-se e descer do veículo.

Os policiais sentiram odor etílico e, ao ser questionado, o homem confessou que havia bebido. O veículo trafegava pela avenida Jorge Walter sentido Maringá, quando o condutor perdeu o controle, passou sobre o canteiro central e chocou-se na parede de um comércio.

Teste do etilômetro obteve como resultado 1,25 Mg/L, sendo confirmada a embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para 16ª Subdivisão Policial.