Dois policiais ficam feridos após viatura bater em poste e capotar

Dois policiais ficaram feridos após a viatura em que estavam bater em um poste e capotar. O acidente ocorreu na noite dessa terça-feira (23), no município de Corumbataí do Sul, durante acompanhamento tático a um veículo suspeito.

Durante a perseguição pela rodovia PR-549 e a rua Guarani, a viatura acabou batendo em um poste de energia elétrica e capotando em seguida. O veículo suspeito evadiu-se da viatura e não foi localizado.

Os policiais militares foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Campo Mourão. O condutor da viatura permanece internado passando por exames, sob suspeita de fratura em tórax, enquanto o passageiro permanece em observação, ambos sem risco de morte. A viatura teve danos de grande monta.

Como em todo acidente de trânsito, foi lavrado um Boletim de Acidente de Trânsito Unificado (BATEU) e será instaurado um Inquérito Técnico (IT), para apurar as circunstâncias do ocorrido envolvendo veículo oficial.

“A PMPR segue prestando assistência aos policiais militares, bem como, acompanha a evolução do quadro clínico destes valorosos homens que arriscam suas vidas diuturnamente em defesa da população paranaense”, informou o comando do 11º BPM, em nota à imprensa.