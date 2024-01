Eleição e posse da diretoria do Codecam ocorrerá nesta sexta-feira

Será realizada nesta sexta-feira (26), a partir das 8h, a eleição e posse da diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) para a gestão 2024-2025. O evento vai acontecer nas dependências da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (ACICAM).

Fernando Mizote deixa a presidência do Codecam depois de comandar a entidade no período de 2022/2023, período marcado pela consolidação da instituição, por meio da efetiva participação da sociedade organizada e o desenvolvimento de ações, a elaboração de políticas públicas (Política Municipal de Promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Política Municipal de Inovação Agropecuária), a lei do Dia do Conselheiro Municipal, 5 projetos de leis, pesquisas, mapeamento de indicadores econômicos e estratégicos e a realização de eventos que tiveram como objetivo abordar o desenvolvimento econômico e sustentável de Campo Mourão e estimular a inovação e o empreendedorismo no município.

Além de todo esse trabalho realizado em Campo Mourão, o Codecam também realizou na Gestão do Presidente Fernando Mizote, um trabalho de fortalecimento da região da Comcam por meio do Programa Paraná Produtivo.

O Codecam foi criado em novembro de 2017 e tem por finalidade aproximar a sociedade civil mourãoense do Poder Público Municipal para juntos buscar o desenvolvimento econômico. Pela presidência do CODECAM passaram, anteriormente, Luís Marcos Mancebo Campos e Newton dos Santos Leal.

A estrutura organizacional do Codecam é composta pelos seguintes órgãos: Conselho Pleno, Mesa Diretora e nove Câmaras Temáticas (do Agronegócio; de Atração e/ou Captação de Investimentos; de Comércio e Serviços; de Educação e Empreendedorismo; de Cultura e Turismo; de Desenvolvimento Econômico em Saúde; de Indústria, Tecnologia e Inovação; de Urbanismo e Infraestrutura e Cidade Empreendedora).

O Codecam conta também com o apoio de entidades que integram a sociedade civil organizada de Campo Mourão. Dentre elas, a Associação Comercial, Instituições de Ensino Superior, OAB, Clubes de Serviços, Lojas Maçônicas, FIEP – Federação das Indústrias do Paraná, Conjove – Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão, Fecomércio – Sistema S, Sindicato do Comércio, Sindicato Rural, Sindicatos de Classes, Sistema S, Observatório Social e Fundação Educere.

REPRESENTATIVIDADE

Cerca de 50 entidades locais participam ativamente das atividades do Codecam com mais de 100 profissionais voluntários que atuam nos projetos em suas respectivas Câmaras Temáticas. O desafio é tornar Campo Mourão cada vez melhor para se viver, com qualidade de vida e oportunidades a seus moradores, seguindo o lema: “Campo Mourão com o olhar no futuro”.

ELEIÇÃO

Na reunião desta sexta-feira (26/01), a chapa inscrita para eleição da Mesa Diretora é composta pela empresária Mariza Pante Ferreira para presidente, com o empresário Ater Cristófolli para vice-presidente e o Diretor De Relações Empresariais e Comunitárias na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Presidente do SRI-Centro Ocidental Paranaense Rafael Fernando Pequito de Lima como secretário.