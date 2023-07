Dois motociclistas morrem em acidentes nas rodovias PR-158 e PRC-487

O fim de semana começou de forma trágica nas estradas da região, com dois óbitos em dois acidentes envolvendo motociclistas. No primeiro, ocorrido na rodovia PR-487, próximo a Iretama, um jovem de iniciais L. S. C., 18 anos, acabou batendo a moto Honda/CBX 250 Twister, placa de Iretama, contra um animal bovino que estava na pista.

Ele trafegava sentido Iretama a Roncador e o acidente ocorreu no inicio da madrugada. O rapaz morreu no local. A Polícia Rodoviária constatou que havia marcas de frenagens de um segundo veículo que teria se envolvido no acidente, mas se evadiu do local e não foi localizado.

O outro acidente foi registrado por volta das 02h40 da madrugada deste sábado, 29, na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru. A vítima, identificada por Osmar Emilio Pereira, trafegava com uma moto Honda Biz, quando foi atingida na traseira por um GM/Cruze.

Com o impacto, a moto foi arremessada a vários metros causando a morte instantânea de Pereira. O Cruze era dirigido por uma mulher, moradora em Peabiru. Ela estava acompanhada de outra pessoa e teria sido encaminhada ao hospital antes da chegada do resgate..

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Corpo de Bombeiros o Samu estiveram no local onde foi constatado o óbito do motociclista. A parte frontal do automóvel ficou destruída, enquanto destroços da moto ficaram espalhados na pista.

Após os trabalhos periciais das equipes das polícias, Civil e Científica, o corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão. O corpo do rapaz morto no primeiro acidente também foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.