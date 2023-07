Campo Mourão em 4° lugar no estado na geração de empregos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram o boletim mensal do mercado de trabalho de Campo Mourão.

Os dados publicados são disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de junho de 2023. Com essa nova atualização do saldo acumulado de empregos, Campo Mourão se destaca entre as vinte cidades do Paraná que mais geraram empregos e em 4º lugar entre os municípios de até 100 mil habitantes.

Em relação ao saldo de empregos dos municípios da região da COMCAM, em junho/2023, Campo Mourão aparece em 1º lugar na geração de empregos, seguido de Roncador (32 empregos gerados), Iretama (30 empregos gerados) e Araruna (22 empregos gerados).

Neste mês foram registradas em Campo Mourão 1.114 admissões e 1.043 desligamentos, gerando um saldo de 71 novos postos de trabalho.

Em junho a geração de empregos foi impulsionada pelos setores de serviços (57 postos de trabalho), comércio (28 postos de trabalho) e indústria (19 postos de trabalho). No setor de construção civil os desligamentos superaram as admissões (-33 postos de trabalho).

As atividades que mais geraram empregos neste mês foram: Abate de aves (33 empregos gerados),Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares (19 empregos gerados),Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação (17 empregos gerados),Comércio Varejista de Madeira e Artefatos (10 empregos gerados),Obras de Alvenaria (8 empregos gerados), Frigorífico – Abate de Bovinos (7 empregos gerados) e Obras de Fundações (7 empregos gerados).

Ao verificar o total de empregos gerados em Campo Mourão entre janeiro e junho deste ano, o município apresentou um saldo acumulado de 718 novos postos de trabalho,sendo o setor de serviços o que mais contribuiu para a geração e empregos (591 postos de trabalho),seguido da indústria (162 postos de trabalho) e agropecuária (5 postos de trabalho).

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A Equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favro, pela estagiária do CODECAM, Rebeca Grigoli, pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso e pelo estagiário da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Augusto Barco Caldeira.