Incêndio a residência mata idoso carbonizado

Um idoso identificado por Maurílio Eusébio de Carvalho, 71 anos, morreu carbonizado após a casa em que ele morava pegar fogo, em Campo Mourão.

A tragédia ocorreu na noite dessa sexta-feira, 3, na rua Esperança, no jardim Mendes, margens da BR 272, saída para Farol.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao fazer o rescaldo no local encontrou o corpo. Policiais civis, militares e a Polícia Cientifica, estiveram no local para fazer o levantamento e apurar as circunstâncias do incêndio.

Familiares relataram que o idoso era alcoólatra. Vizinhos teriam ajudado ele a entrar na casa na tarde de ontem, após o mesmo ter caído em frente à residência por conta da embriaguez. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).