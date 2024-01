Dois jovens ficam feridos em acidente de moto, e Samu só chega após 45 minutos

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta ocupada por um rapaz e uma moça, de aproximadamente 20 anos cada um, deixou ambos feridos, em Campo Mourão. No entanto, o que chamou a atenção foi a demora para o atendimento das vítimas por parte do Samu.

Foram cerca de 45 minutos de espera das vitimas, caídas no asfalto. Pessoas que testemunharam o acidente ficaram revoltadas com a demora. Até mesmo um policial militar que chegou para atender a ocorrência tentou contato com a Central do Samu, em Umuarama, mas as ambulâncias só chegaram após a intervenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Um descaso com as vítimas, pois o rapaz, condutor da moto teria até perdido os sentidos. O acidente ocorreu na avenida Afonso Botelho, esquina com as rua Interventor Manoel Ribas.

A moto seguia pela avenida, sentido à Asa Leste. O motorista do Gol dirigia pela Interventor Manoel Ribas, sentido ao Parque do Lago e não parou no cruzamento, provocando a colisão. A moto bateu na porta do lado do passageiro do carro.

Os dois jovens caíram e sofreram ferimentos generalizados. Após a longa espera pelo atendimento, os dois foram encaminhados a uma unidade hospitalar para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros não pode prestar o socorro, porque uma equipe estava em Roncador fazendo a retirada de dois corpos de um poço, enquanto outra fazia a remoção de árvores de uma rodovia.