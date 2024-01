Homem e mulher são encontrados mortos dentro de poço na cidade de Roncador

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na noite desta sexta-feira, dentro de um poço, na cidade de Roncador. A ocorrência foi registrada na rua Bom Princípio, no Jardim Anchieta. O poço fica em uma casa desocupada.

O corpo da mulher tinha marcas de tiros e, o homem, perfurações de lâmina nas costas. Vizinhos sentiram o mau-cheiro e acionaram a Polícia Militar.

Os policiais foram ao local e, num primeiro momento, constataram a presença apenas do corpo da mulher no fundo do poço. No entanto, com a chegada da Brigada Comunitária no local, e o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, foi encontrado também o corpo de um homem no poço.

Também estiveram presentes, equipes da Polícia Civil, Cientifica e o Instituto Médico Legal de Campo Mourão para os devidos procedimentos de pericia, investigação e remoção dos corpos para o IML, onde será feita a autopsia que apontará as causas dos óbitos.

Moradores do bairro informaram que uma mulher e um homem estavam desaparecidos há alguns dias. De acordo com as informações, algumas pessoas teriam ouvido disparos de arma de fogo, na noite de quarta-feira, 17. A Polícia Civil de Iretama vai investigar as causas das mortes.