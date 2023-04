Dois jovens ficam feridos em acidente com motocicleta

Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo Honda City, deixou dois jovens feridos no centro de Campo Mourão. O acidente ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua São José.

A motocicleta conduzida por um rapaz de 21 anos, na companhia de uma jovem de 18, seguia pela avenida. No cruzamento com a rua São José, o casal foi surpreendido pelo automóvel que avançou a preferencial.

A moto bateu em cheio no veículo, causando a queda dos dois jovens. Eles foram atendidos pelo Siate e encaminhados ao hospital Pronto Socorro. O veículo era dirigido por uma idosa de 67 anos, mas ela não se feriu.