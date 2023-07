Dois homens ficam gravemente feridos em acidente na PRC-487       

Um gravíssimo acidente deixou duas pessoas feridas na noite dessa segunda-feira, 10, na rodovia PRC-487, entre Campo Mourão e Luiziana. O condutor de uma motocicleta Honda/CG Titan, placa de Barbosa Ferraz, de 44 anos, atropelou um pedestre de 39 anos.

Com a colisão, ele acabou caindo da motocicleta e, na sequência, um veículo não identificado atropelou as duas vítimas que estavam caídas sobre a pista de rolamento.

O motorista fugiu sem prestar socorro. As duas vítimas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para o hospital Pronto Socorro de Campo Mourão pelo SAMU.

A motocicleta, com danos de grande monta, foi entregue a familiares que se encontravam no Hospital. Não foi realizado teste de etilômetro no condutor por estar sendo atendido pela equipe médica.