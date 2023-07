Homem é baleado na perna em tentativa de homicídio em CM

Um homem de 25 anos foi vítima de tentativa de homicídio, por volta das 22h45 desta segunda-feira, 10, no jardim Aeroporto, em Campo Mourão. O crime foi praticado por dois indivíduos que se aproximaram de moto da casa dele, na rua Luiz Aurélio Gurgel, e efetuaram diversos disparos de pistola 9mm.

Vizinhos acionaram a polícia ao ouvirem os disparos e uma equipe da Polícia Militar se dirigiu ao local. Enquanto os policiais faziam buscas na tentativa de localizar os criminosos, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu informações de que uma pessoa baleada havia procurado atendimento na UPA.

A equipe foi até a unidade de saúde e encontrou a vítima com duas perfurações na perna. Ele disse que os projéteis transfixaram sua perna. Mesmo assim o homem foi dirigindo seu veículo até a UPA, acompanhado da esposa.

No local dos disparos os policiais encontraram projéteis de pistola 9mm, mas os autores do atentado estão foragidos. A motivação do crime ainda será apurada pela polícia.