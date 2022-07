Dois acidentes próximos a Nova Tebas deixam dois mortos e três feridos

A Polícia Rodoviária Estadual de Pitanga registrou dois graves acidentes na noite dessa quarta-feira, 27, na rodovia PRC 487, próximo a Nova Tebas.

O primeiro acidente envolveu uma colisão entre um caminhão Mercedes Benz Atego, com placas de Campo Mourão e um VW/Voyage, com placas de Nova Tebas. O acidente causou a morte instantânea do motorista do automóvel, identificado pelas iniciais l.R.S., de 68 anos.

Mais três passageiros do Voyage ficaram feridos e foram atendidos por equipes do Samu. O motorista do caminhão, V.H.S., 27 anos, não se feriu.

OUTRO ACIDENTE

O segundo acidente da noite, por volta das 23h40, também ocorreu na rodovia PRC 487, em Nova Tebas. O motorista de um Ford Focus, com placas de Barra Velha/SC, de iniciais J.C.F., 44 anos, perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e morreu no local. Os dois corpos foram encaminhados ao IML de Guarapuava.