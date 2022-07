Residência que mantinha materiais recicláveis é destruída por incêndio

Uma residência habitada por catadores de recicláveis foi consumida por um incêndio na manhã desta quinta-feira, 28, em Campo Mourão. O incidente ocorreu na avenida Jorge Walter.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve dificuldades para conter as chamas por conta dos materiais recicláveis estocados no local. A equipe conseguiu evitar que as chamas alcançassem uma casa vizinha, também de madeira.

A primeira informação recebida pelos bombeiros dava conta de que uma pessoa poderia estar no imóvel no momento do incêndio, mas a moradora informou que seu companheiro havia sido cedo de casa. As causas do incêndio deverão ser apuradas.