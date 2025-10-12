Dois acidentes na mesma rua mobilizam equipes de resgate em CM

Dois acidentes distintos registrados na rua Maria Olímpia Jardim, no Jardim Isabel, mobilizaram as equipes de resgate e a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (10), em Campo Mourão.

O primeiro ocorreu por volta das 18h, no cruzamento com a rodovia BR-158, onde duas motocicletas se enroscaram, deixando quatro pessoas feridas. Uma das vítimas teve suspeita de fratura no quadril. Todas foram socorridas pelas equipes do SAMU e encaminhadas a unidades hospitalares de Campo Mourão.

Cerca de uma hora depois, por volta das 19h, um segundo acidente foi registrado também na rua Maria Olímpia Jardim, no cruzamento com a rua Meron Lapezak, paralela ao mercado Paraná Família. Desta vez, se envolveram uma motocicleta Honda NXR Bros e um automóvel VW SpaceFox.

Segundo informações, a condutora do carro descia pela rua Meron Lapezak quando teve a visão bloqueada pela coluna do veículo e acabou atingida pela motocicleta, que seguia pela via preferencial no sentido Centro/Asa Leste.

Com o impacto, o motociclista ficou semi-inconsciente sobre a moto, que não chegou a cair. No carro estavam a motorista e uma criança, que não se feriram, mas ficaram bastante abaladas. O motociclista foi atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado consciente ao hospital para avaliação.

Nos dois casos, a Polícia Militar esteve no local auxiliando o trabalho das equipes de socorro e orientando o trânsito.