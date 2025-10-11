Nacional vence o Athletico em Campo Mourão pela Taça FPF

O Nacional venceu o Athletico por 1 a 0, na tarde deste sábado (11), no Estádio dos Amadores, em Campo Mourão, pela 5ª e última rodada da primeira fase da FPF. O único gol da partida foi marcado por Maikinho, no primeiro tempo.

Confira o gol e os melhores momentos da partida na FPF TV no YouTube – CLIQUE AQUI.

Os confrontos das quartas de final estão indefinidos porque o Cascavel será julgado pelo TJD-PR pela escalação irregular de um atleta. Neste momento, com o cenário atual, o Nacional estaria eliminado do torneio. Já o Athletico enfrentaria o Rio Branco.

Já caso o Cascavel seja punido, os confrontos mudam e o Nacional avança para as quartas de final. Neste cenário, o Nacional enfrentaria o Azuriz. Já o Athletico faria o clássico contra o Coritiba. Os jogos das quartas de final serão de ida e volta.

O primeiro tempo começou equilibrado no Estádio dos Amadores, em Campo Mourão, com as duas equipes buscando o ataque, mas com poucas oportunidades claras. Aos 04’/1ºT, o Nacional chegou pela primeira vez com perigo: Bebel cobrou falta direto para o gol, e a bola passou rente ao canto esquerdo, por fora da meta do Furacão.

O time visitante respondeu aos 18’/1ºT, quando Lucas Marezi arriscou de fora da área e levou perigo, com a bola passando próxima ao gol defendido pelo Nacional.

Aos 23’/1ºT, o placar foi aberto. Em nova cobrança de falta pelo lado esquerdo, Bebel levantou a bola na área, o goleiro do Athletico hesitou na saída, e Maikinho apareceu para empurrar para o fundo das redes, colocando o Nacional em vantagem em Campo Mourão.

Na segunda etapa, o Athletico voltou pressionando em busca do empate. Aos 24’/2ºT, Claudinho recebeu na entrada da área e arriscou o chute forte, obrigando o goleiro do Nacional-PR a fazer boa defesa, espalmando a bola para escanteio.

Nos acréscimos, Renan Viana finalizou dentro da área, mas o goleiro Gabriel Pereira fez uma grande defesa e garantiu a vitória do Nacional.

Fonte: FPF