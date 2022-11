Deslizamentos na BR-376 deixam carros soterrados em Guaratuba

Um grave deslizamento de terra soterrou carros e causou o bloqueio completo da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O incidente ocorreu nesta segunda-feira (28). Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, a principal queda de barreira foi registrada no km 669.

Videos de motoristas que conseguiram escapar do deslizamento circulam nas redes sociais e dão a dimensão da gravidade de situação.

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (DEM), foi um do que ficou parado no congestionamento no momento do deslizamento. Ele reletou na internet, que o carro em que estava foi levado pela lama. Justus e o motorista precisaram quebrar um dos vidros para sair do veículo.

“A montanha veio abaixo e nos carregou para cima dos outros carros. Só ficamos vivos por um livramento de Deus”, disse ele, em vídeo publicado no Instagram.

Ele disse que saiu ileso, assim como seu motorista. “Mas muita gente deve ter se machucado. Porque era muita terra e muitas pedras que caíram sobre os carros. Eu não sei como a lama veio e nos ergueu e depois nos jogou sobre os outros carros que estavam parados”, completou.

O acidente gerou três pontos de bloqueio e interditou completamente a rodovia: no sentido Paraná, na praça de pedágio de São José dos Pinhais e na Unidade Operacional da PRF em Tijucas do Sul; e no sentido Santa Catarina, na praça de pedágio de Garuva.

Várias equipes de resgate foram deslocadas para o local para o atendimento às vítimas, incluindo equipamentos da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária Arteris.

Vídeos mostraram diversos carros se arriscando ao passar por trechos alagados e com lama. Ainda não há informações oficiais sobre feridos ou veículos soterrados.

Com informações: Paraná Portal