Livro sobre sucesso de microempreendedores traz história de 4 personagens de Campo Mourão

Quatro microempreendedores de Campo Mourão mereceram ter suas histórias publicadas no livro “O Microcrédito como elo para o sucesso dos pequenos negócios na economia paranaense”. A publicação da Fomento Paraná e do Sebrae traz as histórias de sucesso selecionadas pelos agentes de crédito em todo o Estado.

Na semana passada os empreendedores estiveram no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli, que foi presenteado com um exemplar. O livro traz as histórias de Karen Pereira (Charcutaria e Salumeria), João Pedro e Jucineia Kruger (Lanches), Denilson e Márcia Peres (transporte e cargas) e Olizete Lourdes Azevedo (centro de beleza).

As histórias deles foram selecionadas pela agente de crédito Elimar de Cristo Aguiar, também citada no livro. “É maravilhoso ao final do atendimento ouvir: muito obrigado, você não sabe o quanto me ajudou… Deus abençoe”, disse a agente, que atua há quatro anos na área.

O secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, ressalta que os empreendedores tiveram o apoio da Casa do Empreendedor e do Sebrae. “A maioria desses empreendedores comercializam seus produtos na Feira da Economia Criativa, onde temos várias outras histórias de sucesso”, enfatiza o secretário.