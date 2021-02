Criança é atropelada por motociclista no Cidade Nova

Um menino de cinco anos foi atropelado por uma motocicleta, no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão e sofreu ferimentos generalizados. O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta segunda-feira, na rua Osório Barnabé Pontes.

Segundo as informações, o garoto brincava na calçada com outras crianças, quando eles resolveram atravessar a rua, correndo. Foi quando um motociclista que passava pelo local acabou atropelando o menino.

A vítima teve ferimentos na cabeça e também em uma das pernas. Equipes do Samu e Siate estiveram no local e prestaram atendimento, encaminhando a criança ao hospital Pronto Socorro.

O condutor da moto Sundow 125 cilindradas, parou e esperou a chegada das equipes de socorro.

O médico do Samu, Eder Fortes disse que a criança passa bem, mas fez o alerta para que os pais evitem deixar os filhos brincarem nas ruas, principalmente em alguns bairros onde motos e carros circulam em alta velocidade. “Felizmente a criança estava bem, com escoriações no couro cabeludo e suspeita de fratura de fêmur. Mas poderia ter ocorrido uma tragédia, por ser um bairro em que muitas crianças ficam brincando na rua e onde circulam muitos carros e motos em alta velocidade. Os pais precisam redobrar os cuidados“, aleta o médico.