Troca de comando no 11º BPM será na quinta-feira

Na próxima quinta-feira (25) acontece o cerimonial para troca de comando no 11º Batalhão da Polícia Militar, em Campo Mourão. O evento acontece no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), a partir das 19h.

Na oportunidade, o tenente-coronel Júlio César da Rosa passa o comando para o major Cleverson Vidal Veiga, que já está respondendo pelo batalhão.

Júlio César será transferido para Ponta Grossa – 4ª Comando Regional. Como medida de prevenção ao coronavírus, o evento seguirá todos os protocolos de segurança, com uso do álcool gel, distanciamento social e aberta a participação de apenas 25 pessoas.

Major Cleverson diz que pretende dar continuidade ao trabalho deixado pelos ex-comandantes e também impor a sua linha de ação, sempre buscando maior segurança. “Vamos fazer o melhor possível pela nossa cidade e região, dando continuidade ao que vinha sendo feito e também adotar nossas políticas de desenvolvimento para melhorar a segurança pública”, afirma.

Assim como ocorreu com outros comandantes, major Cleverson ficará pouco tempo no comando do 11º BPM; “Completo 35 anos de serviço na Polícia Militar esse ano e no próximo ano me aposento”, revela.